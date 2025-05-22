Англія

Технічним партнером "левів" є компанія аdidas.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті презентувала новий виїзний комплект ігрової форми на сезон-2025/26.

"Футболка виконана переважно в чорному кольорі, а дизайн натхненний ареною для бою бугаїв, однією зі знакових пам'яток Бірмінгема, де сьогодні відкривається новий магазин Астон Вілли", — написано в прес-релізі клубу.

Зазначається, що вперше команда Унаї Емері зіграє у новій формі у матчі заключного туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Гра відбудеться 25 травня.

back in black ⚫️ pic.twitter.com/3WRu7TNymx — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 22, 2025

Перед останнім туром Астон Вілла посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ.