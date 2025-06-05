Англія

Окрім Дьокереша, у лісабонському клубі ще є цікаві форварди.

Мозамбікський нападник Жені Катаму в своїй кар’єрі встиг пройти крізь кілька рівнів молодіжних команд лісабонського Спортінга й разом із тим пограти на правах оренди за клуби Амора, Віторія Гімарайнш та Марітіму.

Зрештою, 24-річний виконавець доріс до рівня гравця основного складу "левів", і цього сезону його виступи можна цілком вважати продуктивними.

Сім голів та п’ять гольових передач у 48 матчах (3082 хвилини).

Не дивно, що гравець одразу потрапив на радари клубів із провідних європейських чемпіонатів, а Спортінг у свою чергу радо готовий відпустити його за відповідну компенсацію.

30 млн євро — така ціна цього гравця, яку встановили "леви", і наразі вже є один претендент на підписання Катаму.

Бірмінгемська Астон Вілла вже не перший тиждень перебуває в процесі перемовин та, як очікується, незабаром має наблизитись до їхнього успішного завершення.