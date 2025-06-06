Англія

Бразилець представляє клуб АПЛ із вересня 2020 року.

Центральний захисник Габріел Магальяес оновив свою угоду з Арсеналом, передає офіційний сайт клубу.

За даними видання The Athletic, новий контракт із 27-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2029-го. Лондонці придбали гравця у вересні 2020 року, віддавши за нього 26 млн євро Ліллю.

Зараз на рахунку Магальяеса 20 голів і п'ять асистів у 210 матчах за Арсенал у всіх турнірах. У 2023-му Габріел виграв із "канонірами" Суперкубок Англії.

Раніше повідомлялося, що Арсенал цікавиться можливістю придбання голкіпера Челсі.