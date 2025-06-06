Бразилець представляє клуб АПЛ із вересня 2020 року.
Габріел Магальяес, Getty Images
06 червня 2025, 12:58
Центральний захисник Габріел Магальяес оновив свою угоду з Арсеналом, передає офіційний сайт клубу.
За даними видання The Athletic, новий контракт із 27-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2029-го. Лондонці придбали гравця у вересні 2020 року, віддавши за нього 26 млн євро Ліллю.
Зараз на рахунку Магальяеса 20 голів і п'ять асистів у 210 матчах за Арсенал у всіх турнірах. У 2023-му Габріел виграв із "канонірами" Суперкубок Англії.
Раніше повідомлялося, що Арсенал цікавиться можливістю придбання голкіпера Челсі.