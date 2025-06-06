Англія

"Каноніри" хочуть взяти дублера для Давіда Раї у Челсі.

Арсенал зацікавився можливістю підписання Кепи Аррісабалаги як резервного воротаря на випадок необхідності підстрахувати основного голкіпера Давіда Раю.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, лондонський клуб уже поінформований про наявність у контракті Кепи викупної клаусули розміром 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Sky UK, вже відбулися перші переговори, під час яких Арсенал дізнався про умови можливого трансферу.

Перехід ще не на фінішній стадії, але лондонці активно вивчають варіанти для посилення воротарської лінії перед новим сезоном.

Кепа Аррісабалага у минулому сезоні виступав на правах оренди за Борнмут та провів 35 матчів, пропустивши 43 голи.