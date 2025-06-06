Англія

Бразилець висловився про підписання нової угоди з "канонірами".

Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання нового контракту з центральним захисником Габірелем Магальяесом до червня 2029-го.

27-річний бразилець поділився враженнями від укладання нової угоди з "канонірами".

"Я приїхав сюди як молодий гравець, і за майже п’ять років я дуже щасливий і багато чому навчився. Я пишаюся собою — це неймовірна подорож, і я дуже радий, що можу її продовжити. Сподіваюся, що виграю кілька трофеїв з цим клубом, тому що я люблю Арсенал, і моя родина також любить цей клуб.

Арсенал — це неймовірний клуб, і я дуже пишаюся, що підписав новий контракт. Я люблю цей клуб, люблю вболівальників, своїх партнерів по команді, люблю цей стадіон. Я дуже пишаюся і дякую всім за підтримку. Ми продовжуємо разом у майбутнє», — сказав Біг Габі, коментуючи новий контракт на офіційному сайті Арсеналу.

Зараз на рахунку Магальяеса 20 голів і п'ять асистів у 210 матчах за Арсенал у всіх турнірах. У 2023-му Габріел виграв із "канонірами" Суперкубок Англії.