Англія

Колумбієць може залишити Ліверпуль.

Вінгер англійського Ліверпуля Луїс Діас висловився щодо свого майбутнього. Цитує колумбійського футболіста Goal.

"Я дуже щасливий у Ліверпулі. Клуб добре ставився до мене з першого дня. Ми ведемо переговори з іншими клубами. Зараз трансферне вікно — це нормально.

Якщо Ліверпуль запропонує продовжити контракт або якщо мені доведеться залишитися на два роки — я буду щасливий. Це залежить від них", — сказав Діас.

Чинна трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Луїс Діас відіграв за Ліверпуль 50 матчів, забив 17 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль відхилив запит Барселони щодо Діаса.