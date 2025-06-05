Англія

Колумбійський вінгер залишається у планах Арне Слота, попри інтерес з Ла Ліги та Саудівської Аравії.

Ліверпуль рішуче відмовився продавати Луїса Діаса, відхиливши перший запит з боку Барселони.

Каталонці, через спортивного директора Деку, зв’язалися з представниками англійського клубу у середу, щоб обговорити можливий трансфер колумбійця. Втім, у відповідь отримали чітку позицію – 28-річний вінгер не продається.

Попри інтерес не лише з Іспанії, а й з Саудівської Про-ліги, Ліверпуль наполягає: Діас залишається ключовою фігурою в проєкті нового головного тренера Арне Слота. Водночас його чинна угода з клубом розрахована до 2027 року, і перемовини щодо продовження контракту наразі не просунулися.

Футболіст залишиться на Енфілді, якщо не надійде пропозиція, яка дозволить суттєво посилити склад, або ж сам гравець не попросить про трансфер.

28-річний Діас має чинний контракт із Ліверпулем до червня 2027 року. У сезоні-2024/25 вінгер провів 50 матчів, забив 17 голів та віддав п'ять результативних передач.