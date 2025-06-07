Англія

"Шпори" в пошуках нового керманича.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував звільнення Анге Постекоглу з посади головного тренера Тоттенгему. Цитує німецького фахівця Football.London.

"Така ця професія. Я співчуваю кожному тренеру, бо сам був у такій ситуації — це жахливо.

Тут справа не тільки в титулах: ти можеш вижити без них, якщо між клубом, тренером і вболівальниками є міцний зв'язок. Але якщо виникає найменша недовіра та зникає віра, то навіть довгоочікуваного трофея може виявитися недостатньо.

Він обіцяв виграти титул у другому сезоні — і він це зробив. Але, зрештою, ми відповідаємо за результати та розвиток команди", — сказав Тухель.

Раніше Анге Постекоглу висловився після звільнення з Тоттенгему.