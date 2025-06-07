Англія

Австралійцю не вистачило перемоги у Лізі Європи, щоб залишитися в Тоттенгемі.

Австралійський фахівець Анге Постекоглу висловився щодо свого звільнення з посади головного тренера лондонського Тоттенгема. Його слова наводить CAA Base.

"Коли я розмірковую про час, проведений на чолі Тоттенгема, то насамперед відчуваю гордість. Можливість очолити один з історичних футбольних клубів Англії і повернути йому славу, на яку він заслуговує, залишиться зі мною на все життя.

Той вечір у Більбао став кульмінацією двох років наполегливої роботи, самовідданості та непохитної віри в мрію. Було багато труднощів, які потрібно було подолати, і багато галасу, який виникає, коли намагаєшся досягти того, що багато хто вважав неможливим.

Ми також заклали фундамент, завдяки якому клубу не доведеться чекати ще 17 років до наступного успіху. Я дуже вірю в цих гравців і знаю, що вони мають набагато більший потенціал.

Щиро хочу подякувати вболівальникам. Знаю, що у нас були важкі часи, але я завжди відчував, що вони хочуть, щоб я досяг успіху, і це давало мені всю необхідну мотивацію, щоб рухатися далі. Важливо також визнати внесок працьовитих людей у клубі, які щодня мене підбадьорювали.

І, нарешті, хочу подякувати тим, хто був зі мною щодня протягом останніх двох років. Фантастична команда молодих хлопців, які тепер стали легендами цього клубу, і блискучі тренери, які жодного разу не засумнівалися, що ми можемо домогтися чогось особливого", — заявив Постекоглу.

Раніше повідомлялося, що Томас Франк — головний претендент на заміну Постекоглу в Тоттенгемі.