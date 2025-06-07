Англія

Форвард Брентфорда вже погодив контракт із новим клубом.

Манчестер Юнайтед знаходиться на фінальній стадії перемовин щодо трансферу нападника Брентфорда Браяна Мбемо. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" уже погодили з 25-річним камерунцем контракт до 2030 року з опцією продовження ще на один сезон — до 2031-го.

МЮ впевнений, що угоду буде завершено найближчими днями.

У минулому сезоні Браян Мбемо провів за Брентфорд 42 матчі, в яких він забив 20 голів та віддав 9 асистів.