Форвард Брентфорда вже погодив контракт із новим клубом.
Браян Мбемо, Getty Images
07 червня 2025, 14:55
Манчестер Юнайтед знаходиться на фінальній стадії перемовин щодо трансферу нападника Брентфорда Браяна Мбемо. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, "червоні дияволи" уже погодили з 25-річним камерунцем контракт до 2030 року з опцією продовження ще на один сезон — до 2031-го.
МЮ впевнений, що угоду буде завершено найближчими днями.
У минулому сезоні Браян Мбемо провів за Брентфорд 42 матчі, в яких він забив 20 голів та віддав 9 асистів.