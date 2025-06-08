Англія

Голкіпер прокоментував трансферні чутки довкола себе.

Бразильський воротар Аліссон Бекер долучився до складу англійського Ліверпуля ще влітку 2018 року в якості трансферу з італійської Роми за 62,5 млн євро й відтоді став стабільно основним гравцем "червоних".

Однак, чи дотягне 32-річний виконавець до позначки в десять років перебування в клубі?

Наразі термін дії контракту гравця завершується влітку 2026 року, і невідомо, якими є плани Ліверпуля щодо його продовження ще на один сезон, на що має відповідне право клуб через додаткові умови.

Свої ж власні очікування від майбутнього рішення "червоних" футболіст прокоментував у останньому інтерв’ю.

"У мене залишився один рік за контрактом і ще один можливий рік і у вигляді опції продовження для клубу. Імовірно, вони скористаються цією опцією.

Але я думаю лише про те, що залежить від мене безпосередньо, щоб зробити велику роботу в майбутньому.

Наступний сезон — це вирішальний момент у моїй кар'єрі, бо наближається чемпіонат світу, і я хочу зіграти на ньому", — заявив бразильський виконавець.

Аліссон у цьому сезоні провів 35 матчів, пропустив 33 голи та 13 разів відіграв "на нуль".