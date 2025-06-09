Англія

Серб може переїхати до Лондона.

Центральний захисник Мілана Страхиня Павлович потрапив у сферу інтересів англійського Крістал Пелес. Про це повідомляє sempremilan.

За інформацією джерела, менеджер "орлів" Олівер Гласнер хоче придбати сербського центрбека в разі відходу лідера оборони команди Марка Геї.

Зазначається, що Крістал Пелес готовий викласти за трансфер 24-річного серба 30 млн євро. Втім, керівництво Мілана бажає виручити від продажу Павловича близько 40 млн євро.

Чинна трудова угода гравця з "россонері" розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Страхиня Павлович відіграв за Мілан 35 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.