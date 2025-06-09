Англія

Талант Ліона близький до трансферу в англійський гранд.

Французький атакувальний півзахисник Раян Шеркі готується пройти медичне обстеження перед переходом у Манчестер Сіті.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany, процедура запланована на найближчі 48 годин.

Угода між клубами вже узгоджена — загальна сума трансферу складе від 35 до 40 мільйонів євро. Сам гравець був зацікавлений у переході до Сіті з самого початку перемовин.

Попри чутки, Баварія не вела серйозних переговорів щодо Шеркі в останні місяці. Таким чином, Манчестер Сіті залишається єдиним реальним претендентом на 21-річного таланта з Ліона.

Минулого сезону Раян Шеркі провів 44 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 20 гольових передач.