Англія

Колишній захисник Сіті працюватиме під керівництвом Гвардіоли після кадрових змін у клубі.

Манчестер Сіті оновлює тренерський штаб перед стартом Клубного чемпіонату світу в США — до команди Пепа Гвардіоли приєднається Коло Туре. Про це повідомляє Daily Mail.

Туре, який у 2012 році став чемпіоном Англії у складі Сіті, останнім часом працював у структурі клубу з командою U-18. Тепер 44-річний івуарієць готується до поїздки до США разом з першою командою, щоб допомогти в тренувальному процесі на турнірі.

Це призначення відбулося після того, як одразу троє помічників Гвардіоли — Хуанма Лільйо, Карлос Вісенс та Ініго Домінгес — залишили клуб наприкінці сезону. Разом з Туре до штабу приєдналися і Пеп Ліндерс, колишній асистент Юргена Клоппа в Ліверпулі, та тренер зі стандартів Джеймс Френч.

Поки не відомо, чи отримає Туре постійну роль у першій команді після КЧС, однак в клубі його високо оцінюють за досвід і авторитет серед молодих гравців.

Манчестер Сіті оголосить заявку на турнір — приблизно з 25 гравців — у середу. ФІФА дозволяє клубам заявляти понад 30 футболістів.