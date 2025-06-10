Англія

21-річний півзахисник офіційно приєднався до команди Пепа Гвардіоли перед Клубним чемпіонатом світу.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання контракту з Раяном Шеркі — 21-річним атакувальним півзахисником, який перейшов із Ліона.

Як повідомляється на офіційному сайті клубу, угода з талановитим французом розрахована до літа 2030 року.

Шеркі, який є вихованцем академії Ліона, вже має солідний досвід на дорослому рівні — 185 матчів за рідний клуб, дебют у 16 років та рекорд як наймолодшого автора гола в історії Ліона. Також він став наймолодшим гравцем, який коли-небудь виходив на поле у півфіналі Ліги чемпіонів.

У сезоні-2024/25 Раян став одним із найкращих у Лізі 1, потрапивши до символічної збірної чемпіонату Франції — серед гравців, які не представляють ПСЖ. Справжній фурор він влаштував у матчах за молодіжну збірну Франції, зокрема проти англійців, а також відзначився національному рівні, дебютувавши за першу команду Франції в півфіналі Ліги націй проти Іспанії, де забив гол.