Англія

Французький вінгер офіційно став гравцем Сіті й поділився емоціями після підписання контракту.

Новачок Манчестер Сіті Раян Шеркі прокоментував свій перехід із Ліона, поділившись емоціями від підписання контракту з англійським грандом.

"Це мрія для мене, — зізнався Шеркі. — Якщо чесно, приєднатися до такого клубу, як Манчестер Сіті, і отримати можливість зробити наступний крок у своїй кар’єрі — це щось справді особливе.

Я працював заради цього все своє життя. Я люблю цей вид спорту і вже не можу дочекатися можливості розвиватися тут, у Манчестері, разом із Пепом і його тренерським штабом.

Усі знають, наскільки сильний Сіті — команда багато років демонструє успіхи. І взяти на себе відповідальність, щоб допомогти клубу продовжити переможний шлях — це те, що я хочу прийняти з честю.

Я залишив Ліон лише заради проєкту, в який дійсно вірю. І все в Манчестер Сіті свідчить про те, що я зможу розвинути свою гру й допомогти команді досягати успіхів у майбутньому. Я не можу дочекатися, щоб показати фанатам Сіті, на що я здатен", — цитує слова Шеркі офіційний сайт Манчестер Сіті.

У сезоні-2024/25 Раян став одним із найкращих у Лізі 1, потрапивши до символічної збірної чемпіонату Франції — серед гравців, які не представляють ПСЖ. Справжній фурор він влаштував у матчах за молодіжну збірну Франції, зокрема проти англійців, а також відзначився національному рівні, дебютувавши за першу команду Франції в півфіналі Ліги націй проти Іспанії, де забив гол.