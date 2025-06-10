Талановитий німець приєднається цього літа до команди Арне Слота — усі умови узгоджені.
Флоріан Вірц, графіка Фабріціо Романо
10 червня 2025, 23:52
Ліверпуль досяг принципової усної згоди з леверкузенським Баєром щодо трансферу атакуючого півзахисника Флоріана Вірца.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, загальна сума угоди сягне 150 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
За інформацією джерела сторона гравця погодила особисті умови ще два тижні тому.
Зараз трансфер перебуває на фінальній стадії: 22-річний Вірц готується до проходження медогляду та підписання контракту з англійським клубом.