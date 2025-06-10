Англія

Талановитий німець приєднається цього літа до команди Арне Слота — усі умови узгоджені.

Ліверпуль досяг принципової усної згоди з леверкузенським Баєром щодо трансферу атакуючого півзахисника Флоріана Вірца.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, загальна сума угоди сягне 150 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

За інформацією джерела сторона гравця погодила особисті умови ще два тижні тому.

Зараз трансфер перебуває на фінальній стадії: 22-річний Вірц готується до проходження медогляду та підписання контракту з англійським клубом.