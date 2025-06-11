Новачок Манчестер Сіті прокоментував свій трансфер.
Тіджані Рейндерс, x.com/ManCity
11 червня 2025, 12:45
Англійський Манчестер Сіті про підписання контракту з нідерландським центральний півзахисником Тіджані Рейндерсом.
Новачок "містян" одразу після оголошення про трансфер дав коментар щодо свого приєднання до нового клубу.
"Усі в світі знають, за якими принципами грає Манчестер Сіті загалом, і який у них стиль гри. Домінувати на полі над суперниками та грати в атакувальний футбол. Це те, що мені до вподоби.
Я, як півзахисник, який грає "box-to-box", люблю підключатись до атаки з глибини і, врешті-решт, допомагати нападникам створювати моменти. Також іноді намагаюсь забивати голи сам", — заявив нідерландський виконавець.
За сезон Рейндерс провів 54 матчі, забив 15 голів та віддав п’ять гольових передач.