Англія

Новачок Манчестер Сіті прокоментував свій трансфер.

Англійський Манчестер Сіті про підписання контракту з нідерландським центральний півзахисником Тіджані Рейндерсом.

Новачок "містян" одразу після оголошення про трансфер дав коментар щодо свого приєднання до нового клубу.

"Усі в світі знають, за якими принципами грає Манчестер Сіті загалом, і який у них стиль гри. Домінувати на полі над суперниками та грати в атакувальний футбол. Це те, що мені до вподоби.

Я, як півзахисник, який грає "box-to-box", люблю підключатись до атаки з глибини і, врешті-решт, допомагати нападникам створювати моменти. Також іноді намагаюсь забивати голи сам", — заявив нідерландський виконавець.

За сезон Рейндерс провів 54 матчі, забив 15 голів та віддав п’ять гольових передач.