Англія

Пеп Гвардіола визначився зі списком гравців, які вирушать до США.

Офіційний сайт Манчестер Сіті опублікував склад команди, яка візьме участь у цьогорічному Клубному чемпіонаті світу, що вперше пройде в новому форматі в США.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола повезе з собою 27 футболістів, які боротимуться за світовий клубний трофей упродовж місяця.

Цікаво, що Джек Гріліш, найдорожчий трансфер в історії Сіті, не потрапив до заявки на КЧС-2025 на тлі чуток про свій можливий літній трансфер.

Заявка Ман Сіті на КЧС-2025:

У групі G суперниками Сіті стануть марокканський Відад, еміратський Аль-Айн і італійський гранд Ювентус.