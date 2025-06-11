Пеп Гвардіола визначився зі списком гравців, які вирушать до США.
Джек Гріліш та Омар Мармуш, Getty Images
11 червня 2025, 19:15
Офіційний сайт Манчестер Сіті опублікував склад команди, яка візьме участь у цьогорічному Клубному чемпіонаті світу, що вперше пройде в новому форматі в США.
Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола повезе з собою 27 футболістів, які боротимуться за світовий клубний трофей упродовж місяця.
Цікаво, що Джек Гріліш, найдорожчий трансфер в історії Сіті, не потрапив до заявки на КЧС-2025 на тлі чуток про свій можливий літній трансфер.
Заявка Ман Сіті на КЧС-2025:
У групі G суперниками Сіті стануть марокканський Відад, еміратський Аль-Айн і італійський гранд Ювентус.