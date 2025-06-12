Англія

Контракт данського фахівця розрахований до літа 2028 року.

Тоттенгем оголосив про призначення Томаса Франка новим головним тренером клубу. Угоду з 51-річним данським спеціалістом підписано до червня 2028 року.

Франк замінив на посаді Анге Постекоглу, який залишив клуб після завершення сезону-2024/25, попри перемогу в Лізі Європи — першому трофеї "шпор" за 17 років.

Франк, який раніше очолював Брентфорд, здобув репутацію одного з найпрогресивніших тренерів Прем’єр-ліги. Під його керівництвом Брентфорд у сезоні-2024/25 посів 10-те місце, випередивши Тоттенгем, який фінішував 17-м.

За сім років роботи з "бджолами" Франк вивів команду з Чемпіоншипу до Прем’єр-ліги та закріпив її в еліті, попри обмежений бюджет.

Перехід Франка коштував Тоттенгему £10 млн — сума компенсації Брентфорду.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем проявляє інтерес до Ярмолюка.