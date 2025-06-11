Англія

Брентфорд не планує відпускати українського таланта цього літа.

Єгор Ярмолюк, молодий український півзахисник Брентфорда, привернув увагу низки європейських клубів, включно з двома представниками англійського футболу — Тоттенгемом та Лідс Юнайтед. Про це повідомляє Caught Offside.

21-річний український хавбек опинився у центрі трансферних чуток після вдалого сезону під керівництвом Томаса Франка, який незабаром може очолити "шпор".

Попри інтерес з боку клубів АПЛ, Ла Ліги, а також дортмундської Боруссії та Наполі, Брентфорд не планує продавати Ярмолюка цього літа. Лондонці встановили орієнтовну трансферну ціну в 30 мільйонів євро, однак мають намір зберегти футболіста у складі ще принаймні на один сезон.

Ярмолюк напередодні підписав із Брентфордом новий контракт до 2031 року з опцією продовження ще на рік. Його універсальність і фізична міць у центрі поля роблять його бажаним підсиленням для багатьох клубів, зокрема Тоттенгема, який потребує глибини в середині поля, та Лідса, який готується до повернення в еліту англійського футболу.