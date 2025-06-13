Коментар захисника "канонірів".
Родріго, getty images
13 червня 2025, 00:26
Захисник Арсеналу Габріель висловився про можливий прихід в клуб свого співвітчизника Родріго, який виступає за Реал.
Бразильський нападник вважається однією з головних трансферних цілей "канонірів".
"Я не знаю, чи підпише Арсенал Родріго, але я б точно хотів, щоб він перейшов до нас. Я вважаю його феноменом, і я вже говорив про це. Звичайно, якби це залежало від мене, я б підписав його", – передає Arsenal News Channel слова Габріеля.
Вартість трансферу Родріго може скласти близько 100 млн євро. Контракт 24-річного футболіста з Реалом розрахований до 2028 року.
Раніше повідомлялося, що Арсенал продовжив контракт із Магальяесом.