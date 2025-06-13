Англія

Коментар захисника "канонірів".

Захисник Арсеналу Габріель висловився про можливий прихід в клуб свого співвітчизника Родріго, який виступає за Реал.

Бразильський нападник вважається однією з головних трансферних цілей "канонірів".

"Я не знаю, чи підпише Арсенал Родріго, але я б точно хотів, щоб він перейшов до нас. Я вважаю його феноменом, і я вже говорив про це. Звичайно, якби це залежало від мене, я б підписав його", – передає Arsenal News Channel слова Габріеля.

Вартість трансферу Родріго може скласти близько 100 млн євро. Контракт 24-річного футболіста з Реалом розрахований до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Арсенал продовжив контракт із Магальяесом.