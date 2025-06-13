Англія

Камерунський нападник зацікавлений приєднатися до "шпор" після призначення Томаса Франка.

Браян Мбемо може залишити Брентфорд вже цього літа. Як повідомляє Sky Sports, 25-річний нападник опинився в центрі уваги двох англійських грандів — Манчестер Юнайтед і Тоттенгема. Після призначення Томаса Франка на посаду головного тренера шпор гравець серйозно розглядає можливість переходу до клубу з Північного Лондона.

Франк добре знайомий із можливостями Мбемо, адже саме під його керівництвом гравець розкрився в Брентфорді. Тоттенгем уже провів початкові перемовини щодо трансферу, а інтерес клубу додатково посилився після звільнення Анже Постекоглу. Також "шпори" стежать за ще одним потенційним новачком — Антуаном Семеньйо з Борнмута.

Манчестер Юнайтед, у свою чергу, вже подав офіційну пропозицію на 45 мільйонів фунтів стерлінгів із бонусами у розмірі 10 мільйонів, однак Брентфорд її відхилив. За інформацією джерел, клуб готовий відпустити Мбемо, якщо буде запропоновано понад 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Наразі Мбемо все ще схиляється до переходу в Манчестер Юнайтед, однак призначення Томаса Франка може змінити хід подій. Очікується, що обидва клуби найближчим часом повернуться з новими пропозиціями.