Англія

Максі Таловєров обзавівся новим керманичем.

Плімут, за який виступає центральний захисник збірної України Максим Таловєров, офіційно оголосив про призначення Тома Клеверлі на посаду головного тренера клубу.

35-річний фахівець підписав трирічний контракт і розпочне роботу з командою перед стартом нового сезону Ліги 1.

Клеверлі нещодавно очолював Вотфорд, який під його керівництвом фінішував на 14-му місці в Чемпіоншипі.

Попри молодий вік, ексгравець Манчестер Юнайтед зарекомендував себе як перспективний тренер, і в Плімуті бачать у ньому ідеального кандидата для реалізації довгострокового проєкту.