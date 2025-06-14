Англія

Потужний сезон від "червоних".

Нападник Ліверпуля Діогу Жоту висловився про перемогу "червоних" в чемпіонаті Англії сезону-2024/25. Цитує португальця офіційний сайт англійського клубу.

"Це був дуже важкий сезон для мене, в середині якого я отримав серйозну травму, хоча грав добре. Підійти до цього конкретного сезону з титулом, за який я гнався багато років, і виступати в найкращій лізі світу, де я мріяв грати з дитинства, — це момент, який я буду пам'ятати вічно. Це видатне досягнення для маленького хлопчика, який приїхав із Гондомара, де в мене народилася ця мрія. Досягти цього моменту було неймовірно.

Я хотів виступати в Прем'єр-лізі, але навіть не уявляв, що виграю її. Знав, що це найкраща ліга у світі.

Я досяг цього моменту, здійснив свою мрію, коли грав за Вулвергемптон, тому що опинився там. Але коли ви досягаєте мрії, ви відкриваєте іншу фазу, інший рівень, ще один крок, і коли я прийшов у Ліверпуль, то знав, що це можливо. Я зробив це врешті-решт. Це момент, який я буду пам'ятати вічно", — заявив Жоту.

Минулого сезону Діогу Жоту відіграв за Ліверпуль 37 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.