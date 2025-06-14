Англія

Лівий захисник Ліверпуля — пріоритет для мадридців цього літа.

Атлетіко Мадрид визначив лівого захисника Ліверпуля Енді Робертсона головною трансферною ціллю на літо. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 31-річний шотландець високо цінується керівництвом і тренерським штабом мадридського клубу, які вважають його ідеальним кандидатом на позицію.

Втім, потенційна угода не буде простою. Ліверпуль не налаштований легко відпускати Робертсона, незважаючи на очікуване підписання Мілоша Керкеза. У клубі все ще високо оцінюють внесок шотландця та його роль у команді.

За даними Романо, Робертсон наразі очолює шортлист Атлетіко серед можливих підписань на позицію лівого захисника, навіть випереджаючи Тео Ернандеса.