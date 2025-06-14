Фахівець має бездоганну репутацію в клубі.
Кіт Ендрюс, Getty Images
14 червня 2025, 23:57
Тренер зі стандартів Брентфорда Кіт Ендрюс може очолити команду після відходу наставника Томаса Франка в Тоттенгем.
Справа в тому, що він має бездоганну репутацію і хороший авторитет всередині клубу, повідомляє Sky Sports.
При цьому Ендрюс працює в Брентфорді всього рік. До цього він був асистентом в Шеффілд Юнайтед і збірній Ірландії.
Нагадаємо, раніше Франк замінив Постекоглу в Тоттенгемі.
У сезоні-2024/25 лондонці посіли 17-е місце в турнірній таблиці АПЛ, але при цьому виграли Лігу Європи, здолавши у фіналі турніру Манчестер Юнайтед.