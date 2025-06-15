Брентфорд хоче за свого гравця 40 млн фунтів.
Йоан Вісса, Getty Images
15 червня 2025, 19:57
Йоан Вісса може перейти в Тоттенгем. 28-річний нападник з ДР Конго зацікавив лондонців після того, як команду очолив колишній тренер Брентфорда Томас Франк.
За даними The Guardian, попередні контакти між сторонами вже були. Брентфорд навряд чи продасть гравця дешевше 40 млн фунтів.
На Йоана також претендує Ноттінгем Форест, який хотів підписати футболіста ще в січні.
Раніше стало відомо, що Тоттенгем хоче підписати ще одного гравця групи атаки Брентфорда Браяна Мбемо. Вісса забив 19 голів у 35 матчах АПЛ, на 1 м'яч менше, ніж Мбемо.