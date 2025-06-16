Вальтер Бетінес перейде до табору "орлів" вільним агентом.
Вальтер Бенітес, Getty Images
16 червня 2025, 18:58
Крістал Пелес домовився про підписання воротаря збірної Аргентини Вальтера Бенітеса. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 32-річний аргентинський голкіпер перейде до лондонського клубу із ПСВ Ейндговен на правах вільного агента
Контракт укладено без трансферної компенсації, адже угода Бенітеса з ПСВ завершується цього літа.
У сезоні-2024/25 Вальтер Бенітес провів 46 матчів на клубном рівні, в яких він пропустив 64 голи та 10 разів відстояв "на нуль".