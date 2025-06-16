Англія

Вальтер Бетінес перейде до табору "орлів" вільним агентом.

Крістал Пелес домовився про підписання воротаря збірної Аргентини Вальтера Бенітеса. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 32-річний аргентинський голкіпер перейде до лондонського клубу із ПСВ Ейндговен на правах вільного агента

Контракт укладено без трансферної компенсації, адже угода Бенітеса з ПСВ завершується цього літа.

У сезоні-2024/25 Вальтер Бенітес провів 46 матчів на клубном рівні, в яких він пропустив 64 голи та 10 разів відстояв "на нуль".