Англія

Клуб АПЛ хоче підписати захисника Манчестер Сіті — також інтерес проявляє Фенербахче.

Евертон активно працює над підсиленням складу перед новим сезоном і вже зробив крок у напрямку трансферу досвідченого правого захисника Кайла Вокера.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "іриски" зв’язалися з Манчестер Сіті щодо можливості переходу 35-річного англійця.

Вокер перебуває у шорт-листі Евертона як потенційне підсилення на правий фланг оборони. У гонці за футболістом також бере участь турецький гранд Фенербахче, який вже провів попередні переговори.

Контракт Вокера з Манчестер Сіті діє до 2026 року, однак “містяни” готові готові розглянути пропозиції щодо трансферу, враховуючи вік гравця та потенційні кадрові зміни в команді.