Англія

35-річний футболіст готовий поповнити склад "ірисок".

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер має намір продовжити кар'єру в Евертоні. Такою інформацією ділиться журналіст Екрем Конур.

За даними джерела, однорічний контракт з "ірисками" — пріоритет для 35-річного Вокера. Повідомляється, що Евертон розпочав переговори із захисником ще під час його оренди в Мілані.

При цьому зазначається, що Фенербахче як і раніше в гонці за Вокером, клуб чекає відповіді від футболіста.

Другу частину сезону-2024/25 Вокер провів в оренді в Мілані. На його рахунку 16 виходів на поле, але немає результативних дій.