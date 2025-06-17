Англія

Нападник повинен зіграти в Південній Кореї.

Майбутнє нападника Тоттенгема Сон Хин Міна залишається предметом обговорення. Томас Франк, який нещодавно став головним тренером лондонської команди, має намір провести перебудову складу, і Сон може стати однією з жертв.

Втім, продати Сона в найближчі тижні Тоттенгем не може. Справа в тому, що влітку клуб відправиться в тур по Азії. В рамках цього туру Сон повинен в рідній Південній Кореї стати учасником матчу "шпор" проти Ньюкасла. Це прописано в комерційному контракті Тоттенгема на тур. Загалом, лондонський клуб зможе продати Сона тільки в серпні, пише The Times.

Чинний контракт Сон Хин Міна з Тоттенгемом розрахований до середини 2026 року. У червні південний кореєць відзначить 33-й день народження.