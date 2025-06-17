Англія

Захисник веде переговори про повноцінний трансфер — клуби Чемпіоншипу в грі.

Молодий англійський захисник Алфі Гілкріст покине Челсі на постійній основі в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб готовий відпустити 21-річного англійця, який не входить у плани першої команди.

Зазгачається, що на Гілкріста вже є серйозний інтерес із боку клубів Чемпіоншипу. Кілька команд з другого дивізіону Англії розглядають варіанти трансферу, і перемовини набирають обертів.

Минулий сезон Алфі Гілкріст провів на правах оренди в Шеффілд Юнайтед, віддавши 2 асисти у 30 матчах Чемпіоншипу.