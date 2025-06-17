Англія

Досвідчений голкіпер залишиться у клубі як третій воротар до літа 2026 року.

Манчестер Юнайтед домовився про нову угоду з досвідченим голкіпером Томом Гітоном.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 39-річний воротар залишиться в клубі щонайменше до червня 2026 року.

Рішення було ухвалене після консультацій із новим головним тренером Рубеном Аморімом і повністю схвалене тренерським штабом. Найближчим часом Манчестер Юнайтед оголосить про підписання офіційно.

Гітон виступає в складі червоних дияволів із 2021 року, виконуючи роль третього воротаря. Аналогічна роль йому приготовлена і в майбутньому сезоні.