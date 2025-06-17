Молодий талант не розглядає інші варіанти, орієнтуючись на довгостроковий контракт із лондонцями.
Джеймі Байно-Гіттенс, Getty Images
17 червня 2025, 21:59
Молодий вінгер дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенс не має наміру переходити до жодного іншого клубу, оскільки залишається відданим попередньому домовленому семирічному контракту з Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Хоча офіційне завершення трансферу ще не відбулося, перемовини між Челсі та дортмундською Боруссією наразі тривають.
20-річний вінгер твердо налаштований приєднатися саме до лондонців, і не розглядає жодних альтернативних пропозицій.
У сезоні, що завершився, Гіттенс взяв участь у 48 поєдинках дортмундського колективу. Джеймі відзначився 12 забитими м'ячами і п'ятьма гольовими передачами.