Англія

Молодий талант не розглядає інші варіанти, орієнтуючись на довгостроковий контракт із лондонцями.

Молодий вінгер дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенс не має наміру переходити до жодного іншого клубу, оскільки залишається відданим попередньому домовленому семирічному контракту з Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Хоча офіційне завершення трансферу ще не відбулося, перемовини між Челсі та дортмундською Боруссією наразі тривають.

20-річний вінгер твердо налаштований приєднатися саме до лондонців, і не розглядає жодних альтернативних пропозицій.

У сезоні, що завершився, Гіттенс взяв участь у 48 поєдинках дортмундського колективу. Джеймі відзначився 12 забитими м'ячами і п'ятьма гольовими передачами.