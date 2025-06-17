Англія

21-річний вінгер продовжить кар'єру в АПЛ.

Вулвергемптон остаточно погодив трансфер вінгера Фера Лопеса з Сельти. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Угода між клубами передбачає пакет у розмірі 25 мільйонів євро, включно з бонусами.

Молодий іспанський форвард вже узгодив персональні умови контракту з Вулвз ще минулого тижня. Медичне обстеження заплановане на середу, після чого очікується офіційне оголошення про підписання.

У минулому сезоні 21-річний Фер Лопес провів 37 матчів, в яких забив 8 голів та віддав 3 асисти.