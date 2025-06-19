Англія

Коментар іспанського фахівця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола похвалив півзахисника Тіджані Рейндерса після дебютного матчу в складі "містян" і зауважив, що нідерландець в майбутньому може стати кращим на своїй позиції.

"Він дуже хороший гравець. Ми відчуваємо це. Коли він знайде свій ритм, він буде найкращим. У нас також є Ніко Гонсалес. Ковачич може повернутися. Я бачу, що він часто грає вище в півзахисті", — наводить слова іспанця RMC Sport.

У минулому сезоні Рейндерс зробив 10+4 результативних очок за системою "гол+пас" в 37 матчах італійської Серії А, після чого перейшов в Манчестер Сіті за €55 млн.

Ман Сіті в рамках клубного чемпіонату світу обіграв Відад з Марокко з рахунком 2:0.