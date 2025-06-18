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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 18 червня 2025 року.

Манчестер Сіті впевнено стартував у новому форматі Клубного чемпіонату світу-2025, перегравши Відад з рахунком 2:0 у матчі першого туру групи G.

Уже на 2-й хвилині підопічні Хосепа Гвардіоли відкрили рахунок: після флангового прострілу Савіо воротар Відада помилився на виході, і м’яч відскочив до Фодена, який без проблем переправив його у ворота. Незадовго до перерви Фоден відзначився і результативною передачею — після його кутового Доку залишився без нагляду на дальній штанзі та подвоїв перевагу англійців.

Відад намагався відповідати швидкими контратаками, і вінгер Лорч неодноразово створював проблеми обороні Сіті. Проте реалізувати свої моменти марокканська команда так і не зуміла. Після перерви темп матчу суттєво знизився — Сіті спокійно контролював гру, а Відад поступово втратив енергію.

На 88-й хвилині Манчестер залишився вдесятьох через вилучення Льюїса, який грубо зіграв проти Обенга. Втім, цей епізод не змінив ходу гри, і “містяни” впевнено довели справу до перемоги.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Відад у рамках першого туру КЧС-2025:

Манчестер Сіті — Відад 2:0

Голи: Фоден, 2, Доку, 42



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аке, Рейс, О’Райлі — Шеркі (Голанд, 59), Рейндерс, Фоден (Родрі, 59) — Савіо (Нунес, 90+1), Мармуш (Гюндоган, 69), Доку (Бобб, 59).



Відад: Бенабід — Муфід, Меєрс (Мутараджі, 75), Гільєрме, Бутуїл, Муфі — Амрабат (Мальса, 61), Земрауї (Обенг, 61), Ель-Мубарік, Лорч (Азіз Кі, 84) — Маїлула (Райхі, 46).



Попередження: Маїлула



На 88-й хвилині був вилучений Ріко Льюїс (Манчестер Сіті) (грубе порушення).