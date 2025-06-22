Англія

Керманич розраховує на гравця, але є нюанс.

Німецький центральний півзахисник Ілкай Гюндоган на початку цієї кампанії повернувся до англійського Манчестер Сіті після сезону в каталонській Барселоні, проте вже не відзначався настільки ж успішними виступами, як це було за сім років у клубі до цього.

Саме тому за рік до завершення контракту 34-річного виконавця й почались розмови про його можливий черговий відхід із клубу.

Серед варіантів була наявна зацікавленість турецького Галатасарая у футболісті, про що запитали безпосередньо його головного тренера Хосепа Гвардіолу під час останньої прес-конференції.

"Галатасарай? Ні, я нічого про це не чув.

Проте в той самий час можу сказати, що у нас зараз доволі великий склад — занадто багато гравців. Але це те тільки зараз.

І так само зараз Ілкай є повністю частиною мого колективу", — заявив іспанський фахівець.

Гюндоган за сезон провів 51 матч, забив три голи та віддав сім гольових передач.