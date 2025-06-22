Кенні Тете може стати одноклубником Віталія Миколенка.
Кенні Тете, Getty Images
22 червня 2025, 14:35
Евертон досягнув усної домовленості щодо підписання правого захисника Фулгема Кенні Тете на правах вільного агента, передає журналіст Фабріціо Романо.
Наприкінці червня втрачає чинність договір про співпрацю лондонського клубу з 29-річним нідерландцем. Раніше повідомлялося, що Тете був одним із п'яти гравців, яким Фулгем запропонував оновлення їхніх угод.
До АПЛ Кенні перебрався у вересні 2020 року. Тоді Ліон отримав за нього 3.2 млн євро, а також гарантував собі 10% від потенційного майбутнього трансферу виконавця, якщо його сума перевищувала б 10 млн.
Захисник взяв участь у 121-му матчі Фулгема в усіх турнірах, відзначившись чотирма голами й десятьма асистами. У сезоні-2021/22 він допоміг лондонцям виграти Чемпіоншип.
За даними Романо, контракт Тете з Евертоном може бути розраховано до кінця червня 2028 року. Очікується, що офіційні кроки матимуть місце вже наступного тижня (23-29 червня).