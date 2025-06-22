Англія

Кенні Тете може стати одноклубником Віталія Миколенка.

Евертон досягнув усної домовленості щодо підписання правого захисника Фулгема Кенні Тете на правах вільного агента, передає журналіст Фабріціо Романо.

Наприкінці червня втрачає чинність договір про співпрацю лондонського клубу з 29-річним нідерландцем. Раніше повідомлялося, що Тете був одним із п'яти гравців, яким Фулгем запропонував оновлення їхніх угод.

До АПЛ Кенні перебрався у вересні 2020 року. Тоді Ліон отримав за нього 3.2 млн євро, а також гарантував собі 10% від потенційного майбутнього трансферу виконавця, якщо його сума перевищувала б 10 млн.

Захисник взяв участь у 121-му матчі Фулгема в усіх турнірах, відзначившись чотирма голами й десятьма асистами. У сезоні-2021/22 він допоміг лондонцям виграти Чемпіоншип.

За даними Романо, контракт Тете з Евертоном може бути розраховано до кінця червня 2028 року. Очікується, що офіційні кроки матимуть місце вже наступного тижня (23-29 червня).