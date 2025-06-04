Англія

Ще п’ять футболістів отримали пропозиції нових контрактів.

Сезон англійської Прем’єр-ліги вже завершено, а отже настав час командам готуватись до нової кампанії та наводити лад у власних кадрових резервах.

Лондонський Фулгем, який фінішував одинадцятим, зокрема, оголосив про відхід одразу 13 гравців, які захищали кольори клубу на різних рівнях.

Ідеться передусім про бразильських нападників основного складу Карлоса Вінісіуса та Вілліана.

30-річний центральний форвард долучився до складу "дачників" у 2022 році в якості трансферу з лісабонської Бенфіки за 5 млн євро, проте за цей час устиг навіть пограти в оренді в турецькому Галатасараї, а в цьому сезоні провів лише чотири матчі (14 хвилин).

Доробок 36-річного досвідченого виконавця більший — 852 хвилини в 23 зустрічах та одна гольова передача.

Для Вілліана це був другий період у Фулгемі за кар’єру, після підписання контракту взимку в якості вільного агента.

Також склад лондонців залишили нападник команди U-23 Террі Абладе, захисник U-23 Коннор Макевой, воротар U-21 Лука Ешбі-Гаммонд, захисники U-21 Кріс Доннелл, Стефан Паркс та Деймон Парк, нападники U-21 Аймені Ланкедок та Каллум Макфарлейн, півзахисник U-21 Делано Маккой-Сплатт, півзахисник U-18 Лука Пікотто та воротар U-18 Оскар Верні.

Також клуб запропонував продовжити угоди Тому Керні, Кенні Тете, Каллуму Османду, Люку Де Фужеролю, а також Лемару Гордону.