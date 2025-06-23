Англія

Вальтер Бенітес офіційно приєднався до "орлів".

Крістал Пелес офіційно оголосив про досягнення угоди з аргентинським воротарем Вальтером Бенітесом.

32-річний гравець приєднається до складу лондонців після завершення свого контракту з ПСВ Ейндговен, починаючи з 1 липня 2025 року.

Бенітес — вихованець клубу Кільмес із Буенос-Айреса, а значну частину своєї кар’єри провів у французькій Ніцці. У ПСВ він провів три насичені сезони, взявши участь у 134 матчах, вигравши два чемпіонати Нідерландів, Кубок країни та двічі Суперкубок.

Крім успіхів на клубному рівні, Бенітес став регулярним учасником збірної Аргентини, провівши дебютний матч у березні 2024 року проти Коста-Рики. Загалом він потрапив до заявки альбіселесте в 10 із останніх 12 матчів.