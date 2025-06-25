Англія

Грузинський талант помітно прогресує.

Узимку минулого року грузинський центральний захисник Саба Гоглічідзе пішов на підвищення й долучився до складу італійського Емполі з Торпедо Кутаїсі за 450 тис. євро.

Молодому виконавцю лише сьогодні, 25 червня, виповнилось 21 рік, проте він уже є невід’ємною складовою старту "синіх".

Однак, наступний сезон для Гоглічідзе може розпочатись на ще більш високому рівні.

Англійський Ноттінгем Форест готується до єврокубків та шукає чергового підсилення, а серед варіантів "лісники" позначили для себе й футболіста Емполі.

Перемовини наразі перебувають у зародку, тоді як трансферну вартість грузина оцінюють уже в понад 8 млн євро.

За сезон Гоглічідзе провів 36 матчів та зробив один гольовий пас.