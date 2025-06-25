Грузинський талант помітно прогресує.
Саба Гоглічідзе, Getty Images
25 червня 2025, 11:03
Узимку минулого року грузинський центральний захисник Саба Гоглічідзе пішов на підвищення й долучився до складу італійського Емполі з Торпедо Кутаїсі за 450 тис. євро.
Молодому виконавцю лише сьогодні, 25 червня, виповнилось 21 рік, проте він уже є невід’ємною складовою старту "синіх".
Однак, наступний сезон для Гоглічідзе може розпочатись на ще більш високому рівні.
Англійський Ноттінгем Форест готується до єврокубків та шукає чергового підсилення, а серед варіантів "лісники" позначили для себе й футболіста Емполі.
Перемовини наразі перебувають у зародку, тоді як трансферну вартість грузина оцінюють уже в понад 8 млн євро.
За сезон Гоглічідзе провів 36 матчів та зробив один гольовий пас.