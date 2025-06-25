Англія

Голкіпер остаточно залишить Челсі.

Іспанський воротар Кепа Аррісабалага свого часу в 2018 році підірвав трансферний ринок на своїй позиції, коли перейшов із баскського Атлетіка до лондонського Челсі за 80 млн євро.

Однак, як і з багатьма придбаннями "синіх" відтоді, із цим переходом у лондонського клубу склалась важка історія.

Кепа за два останні роки встиг побувати в оренді в мадридському Реалі та Борнмуті, за рахунок чого Челсі компенсував собі бодай 4,6 млн євро витрачених на придбання коштів.

А вже цього літа 30-річний воротар залишить склад "синіх" остаточно за рік до завершення дії контракту.

В угоді з Кепою був пункт щодо викупу за майже 6 млн євро в останній сезон, чим і скористався лондонський Арсенал.

Очікується на офіційне оголошення про перехід.

За сезон у Борнмуті Аррісабалага пропустив 43 голи в 35 матчах, дев’ять з яких були "сухими".