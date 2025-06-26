Англія

Бразилець продовжить виступати за Манчестер Сіті.

Воротар Манчестер Сіті Едерсон прокоментував трансферні чутки, головним героєм яких він регулярно стає.

"Моє майбутнє тут. Деякі друзі надсилають мені багато новин, але 99% із них – фейкові. Я вас розумію. Вам потрібні новини, щоб хтось поставив лайк або щоб була критика.

Я розумію все це, але навколо мого імені багато фейків. Мої думки тут. Вони з Манчестер Сіті. Я хочу знову боротися за титул АПЛ і спробувати виграти Лігу чемпіонів", – слова Едерсона наводить BBC.

Раніше Ніцца орендувала захисника Манчестер Сіті.