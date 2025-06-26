Бразилець продовжить виступати за Манчестер Сіті.
Едерсон, Getty Images
26 червня 2025, 12:59
Воротар Манчестер Сіті Едерсон прокоментував трансферні чутки, головним героєм яких він регулярно стає.
"Моє майбутнє тут. Деякі друзі надсилають мені багато новин, але 99% із них – фейкові. Я вас розумію. Вам потрібні новини, щоб хтось поставив лайк або щоб була критика.
Я розумію все це, але навколо мого імені багато фейків. Мої думки тут. Вони з Манчестер Сіті. Я хочу знову боротися за титул АПЛ і спробувати виграти Лігу чемпіонів", – слова Едерсона наводить BBC.
Раніше Ніцца орендувала захисника Манчестер Сіті.