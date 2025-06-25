До клубу Ліги 1 приєднався гравець збірної Сьєрра-Леоне.
Джума Ба, ogcnice.com
25 червня 2025, 22:11
Центральний захисник Джума Ба тимчасово залишив Манчестер Сіті заради Ніцци, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.
"Містяни" придбали нині 19-річного сьєрра-леонця наприкінці січні 2025-го. Тоді Реал Вальядолід отримав за гравця 6 млн євро.
Манчестер Сіті одразу ж відправив Ба в оренду. На рахунку оборонця десять матчів за Ланс у сезоні-2024/25. Майбутню кампанію Джума проведе в Ніцці.
Окрім звичних чемпіонату й Кубка Франції клуб братиме участь у Лізі чемпіонів (із 3-го раунду кваліфікації).