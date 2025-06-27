Англія

Камалдін Сулемана з Саутгемптона знову працюватиме під керівництвом Івана Юрича.

Аталанта досягла домовленості з Саутгемптоном щодо трансферу ганського атакувального півзахисника Камалдіна Сулемани. Про це повідомив авторитетний журналіст Девід Орнштейн із The Athletic.

За інформацією джерела, італійський клуб виплатить 17,5 млн євро п’ятьма щорічними платежами. Угода також передбачає 4 млн євро бонусів, залежно від результатів команди, та 15% від наступного продажу гравця.

Особистий контракт із 23-річним ганським футболістом уже погоджено: Сулемана підпише угоду до 2029 року з опцією продовження ще на один сезон. Сулемана достроково завершив відпустку та вже завтра, 28 червня, прибуде до Бергамо на медогляд.

Зазначимо, що Сулемана приєднається до Івана Юрича, який цього літа очолив Аталанту після роботи в Саутгемптоні. Саме під керівництвом Юрича ганець виступав у минулому сезоні, провівши 30 матчів, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі за "святих", які завершили сезон вильотом з англійської Прем'єр-ліги.

Слід також нагадати, що за Аталанту вже виступає ганський опорний півзахисник Ібрагім Сулемана, який має спільне прізвище з вінгером Саутгемптона.

Нагадаємо, у лютому цього року повідомлялося, що лідер Аталанти Адемола Лукман, який грає на аналогічних позиціях в атаці як і Камалдін, збирається змінити клубну прописку у це літнє трансферне вікно.