Італія

План зіркового вінгера щодо майбутнього не змінився з літа 2024 року.

Відомий нігерійський нападник Адемола Лукман готується покинути Аталанту в літнє трансферне вікно 2024 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, рішення про його перехід було ухвалене ще минулого літа, і нинішні події навколо публічного конфлікту з головним тренером бергамасків Джан П’єро Гасперіні лише підтверджують цей план.

Керівництво Аталанти має намір провести зустріч із головним тренером Джан П’єро Гасперіні найближчими днями, щоб остаточно прояснити ситуацію навколо майбутнього Лукмана та конфлікту, що стався після вильоту "богині" з Ліги чемпіоінв від Брюгге..

Лукман приєднався до Аталанти у 2022 році з РБ Лейпциг і швидко став важливим гравцем атакувальної лінії команди та допоміг їй виграти Лігу Європи у минулому сезоні.

Наразі невідомо, який саме клуб може стати новим місцем роботи нігерійця, проте його можливий трансфер вже привертає увагу провідних команд Європи. Очікується, що найближчими тижнями ситуація стане більш зрозумілою — раніше його поєднували з Арсеналом і Парі Сен-Жермен.