Англія

Манкуніанці ведуть переговори щодо трансферу нападника за понад 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Камерунський нападник Брентфорда Браян Мбемо ухвалив рішення приєднатися до Манчестер Юнайтед у разі літнього трансферу.

Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн із The Athletic, 25-річний футболіст уже проінформував про свій вибір керівництво Брентфорда та нового головного тренера Тоттенгема Томаса Франка, із яким він працював у таборі "бджіл".

Попри контракт із Брентфордом до червня 2026 року (із можливістю пролонгації ще на рік), Мбемо активно цікавляться Манчестер Юнайтед, Арсенал і Ньюкасл. Проте сам гравець віддає перевагу саме переходу на Олд Траффорд.

Першу пропозицію Юнайтед на 45 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 10 мільйонів бонусами було відхилено. Друга спроба — 55 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів — також не задовольнила Брентфорд, однак перемовини тривають.

Тоттенгем, попри зацікавленість з боку Франка, який нещодавно очолив клуб, наразі не робив жодної офіційної пропозиції та припинив активне стеження за ситуацією.

Юнайтед уже придбав нападника Маттеуса Кунью за 62,5 мільйона фунтів стерлінгів, однак все ще має ресурс на підписання Мбемо без потреби у продажі гравців. Водночас клуб планує уникати переплат на трансферному ринку.