Чималі кошти за гравця Ліги 1.
Хабіб Діарра, Getty Images
28 червня 2025, 13:37
Англійський Сандерленд на прийдешній сезон виборов для себе місце в Прем’єр-лізі завдяки вдалій кампанії в Чемпіоншипі, але тепер має якісно провести трансферний період для того, щоб скласти гарну конкуренцію колективам з "елітного" дивізіону.
При цьому кадрова проблема в центрі поля у "чорних котів" наявна ще з моменту відходу Джоба Беллінгема до дортмундської Боруссії й клуб наразі заклопотаний підписанням гідної заміни англійцю.
Чи стане нею сенегальський центральний півзахисник французького Страсбура Хабіб Діарра? У Сандерленді впевнені, що так.
А інакше за 21-річного виконавця не запропонували б абсолютно рекордні для ельзасців 35 млн євро компенсації, і таким чином перебили попередню пропозицію Лідса, яку отримали французи.
Діарра теж уже встиг погодитись на цей перехід, а місцеві ЗМІ називають його нещодавній гол у товариському матчі проти Англії, який завершився сенсаційною перемогою африканців (3:1), вирішальним у переконаннях Сандерленда, що саме цей гравець їм і потрібен.
У цьому сезоні на рахунку Діарра чотири голи та п’ять асистів у 33 клубних матчах.