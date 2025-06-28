Англія

Чималі кошти за гравця Ліги 1.

Англійський Сандерленд на прийдешній сезон виборов для себе місце в Прем’єр-лізі завдяки вдалій кампанії в Чемпіоншипі, але тепер має якісно провести трансферний період для того, щоб скласти гарну конкуренцію колективам з "елітного" дивізіону.

При цьому кадрова проблема в центрі поля у "чорних котів" наявна ще з моменту відходу Джоба Беллінгема до дортмундської Боруссії й клуб наразі заклопотаний підписанням гідної заміни англійцю.

Чи стане нею сенегальський центральний півзахисник французького Страсбура Хабіб Діарра? У Сандерленді впевнені, що так.

А інакше за 21-річного виконавця не запропонували б абсолютно рекордні для ельзасців 35 млн євро компенсації, і таким чином перебили попередню пропозицію Лідса, яку отримали французи.

Діарра теж уже встиг погодитись на цей перехід, а місцеві ЗМІ називають його нещодавній гол у товариському матчі проти Англії, який завершився сенсаційною перемогою африканців (3:1), вирішальним у переконаннях Сандерленда, що саме цей гравець їм і потрібен.

У цьому сезоні на рахунку Діарра чотири голи та п’ять асистів у 33 клубних матчах.